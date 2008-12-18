НБУ должен укрепить курс до 6-7 грн./долл.

Экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО призывает руководство НБУ срочно принять меры по укреплению гривни минимум до 6,0-7,0 грн./долл. во избежание краха экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По мнению С.ЯРЕМЕНКО, действия руководства НБУ на валютном рынке непрофессиональны и вызывают подозрение в коррупции.

На вопрос журналистов, могут ли действия НБУ быть обусловлены коррупционным стремлением заработать на валютных колебаниях, С.ЯРЕМЕНКО сказал: «Я не хочу в это верить. Нельзя жарить яичницу на пепелище своего дома. Это слишком большая цена».

Экс-заместитель председателя НБУ считает, что для стабилизации сложившейся на валютном рынке ситуации необходимо разрешить населению приобретать инвалюту только при условии внесения ее на депозиты сроком минимум на 3 месяца; ввести ограничение на вывоз наличной иностранной валюты за рубеж в размере 500 долл. на одного человека; ввести мораторий на перевод физическими лицами валюты за рубеж (кроме экстренных случаев) и мораторий на вывоз за рубеж средств субъектами хозяйственной деятельности с иностранным капиталом, а также ввести обязательную продажу экспортерами 50% валютной выручки.

Кроме того, С.ЯРЕМЕНКО выступает за то, чтобы запретить в полном объеме выдачу валютных вкладов населению в связи с тем, что при конвертации данных средств в гривню по нынешнему курсу возникают серьезные инфляционные угрозы.

Он считает, что принятие указанных выше мер позволит укрепить курс гривни до 6,0-7,0 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря на межбанке торги по доллару США открылись котировками 9,2500/9,6500, к 11:00 цены выросли до 9,5000/9,9000, а к 12:00 откатились к 9,3000/9,6500.