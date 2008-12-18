Тимошенко обвиняет НБУ в девальвации гривни

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Национальный банк Украины в специально спланированных операциях, которые приводят к девальвации гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что еще месяц назад стала замечать негативные процессы, которые происходят на валютном рынке, но она не хотела публично об этом говорить, чтобы не навредить ситуации.

«К сожалению, НБУ остался глухим и немым, и не реагирует ни на какие советы. Именно поэтому я приняла решение обнародовать известную мне информацию», - сказала она.

В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сейчас происходят специальные спекулятивные операции, которые планируются и организовываются с помощью поддержки НБУ и некоторых банков, в частности банку «Надра».

Она также отметила, что все это происходит при поддержке Секретариата Президента.