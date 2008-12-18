Тимошенко требует уволить Стельмаха

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО немедленно подать представление на увольнение председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО проинформировала о сделках, которые, по ее информации, осуществляет Национальный банк и которые приводят к девальвации гривни.

Премьер обратилась к Президенту Украины с требованием немедленно уволить В.СТЕЛЬМАХА и все правление НБУ: «Я требую от Президента прекратить покрывать эти вещи, прекратить зарабатывать на этих вещах и поставить на этом точку, а также требую от Президента подать на увольнение председателя НБУ и отстранить от власти все правление».

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отметила, что исключительно Президент отвечает за деятельность как председателя Нацбанка, так и НБУ в целом, поэтому именно Президент должен нести ответственность и принимать решение о смене руководства НБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ не исключил возможности освобождения В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины.