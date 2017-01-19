"Никому ничего не отдам": Суд России разрешил не выплачивать компенсацию по делу ЮКОСа

Конституционный суд РФ пришел к выводу, что постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа противоречит нормам российской Конституции, и освободил Россию от обязательства исполнять его, передает РИА Новости.

"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию", — огласил решение глава КС Валерий Зорькин.

По его словам, взаимоотношения российского и европейского законодательства должны быть не субординационными, а строиться в форме диалога.

Читайте также"Вторая волна" в деле ЮКОСА: в Гаагу направлены три иска против России на $15 миллиардов"Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства", — говорится в постановлении.

Зорькин признал европейскую систему защиты прав человека фундаментальной и в связи с этим призвал найти компромисс в сложившейся ситуации.

Как собщал УНИАН, три иска "второй волны" суммарным объемом 15 миллиардов долларов поданы против России по делу ЮКОСа в международный арбитраж в Гааге в 2013-2014 годах, общая сумма претензий бывших акционеров ЮКОСа составляет 65 миллиардов долларов.

Еще два иска, поданные в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты в 2005 и 2007 годах, были Россией выиграны.