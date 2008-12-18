Ответственность за энергоснабжение Киева несет Черновецкий

Министерство топлива и энергетики заявляет, что полную ответственность за тепло- и энергоснабжение Киева несет Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минтопэнерго по итогам сегодняшнего специального совещания в министерстве, посвященного проблемным вопросам энергоснабжения столицы, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, задолженность АК «Киевэнерго» перед поставщиком газа возникла в связи с невозмещением КГГА разницы в тарифах на тепловую энергию ее фактической себестоимости. На 14 декабря текущего эта задолженность перед АК «Киевэнерго» достигла 516 млн. грн.

Кроме того, Минтопэнерго напоминает, что согласно распоряжению Кабмина от 31 января 2001 года тепловые сети, котельные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 были переданы на баланс территориальной громады города.

«В этом аспекте заявления мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО относительно непричастности городской власти к отключениям жителей столицы от теплоснабжения и горячей воды являются скромной попыткой избежать прямой ответственности за проблемы энергоснабжения столицы Украины», - отмечается в сообщении пресс-службы Минтопэнерго.

Также пресс-служба напоминает, что Минтопэнерго и НАК «Энергетическая компания Украины», которая владеет 50%+1 акция «Киевэнерго», в текущем году уже дважды пытались провести общее собрание акционеров компании с целью урегулирования ситуации, а также перевыборов органов управления общества, в состав которых сегодня не входят представители государства.

В этой связи Минтопэнерго отмечает, что председателем Наблюдательного совета АК «Киевэнерго» остается Денис КОМАРНИЦКИЙ, который является председателем фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевском городском совете.

«Таким образом, киевская власть и лично мэр Киева несут полную и непосредственную ответственность за теплоснабжение жителей столицы», - говорится в сообщении пресс-службы.

Министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сегодня в очередной раз обратился к мэру Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой способствовать в проведении собрания акционеров и обеспечить участие представителей акционеров.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» - 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции - 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% принадлежащих Киевской городской общине переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Кроме того, по состоянию на февраль 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd.