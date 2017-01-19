СМИ рассказали, как российские компании обходят санкции

Фиктивные сделки с казенными миллиардами и подтасовки в списках собственников помогают российским компаниям избегать санкций, а Кремлю - утверждать, что даже ограничения не отпугивают международных инвесторов от лакомых активов родом из России.

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Об этом пишет «Новое время».

В декабре прошлого года правительство России заявило, что стена санкций, выстроенная против этой страны США, ЕС и рядом других государств, дала трещину. Ведь крупные международные структуры из Швейцарии и Катара приобрели пакет акций госкомпании «Роснефть» — одной из тех структур, что давно и прочно обосновались в санкционных списках. И хотя эксперты уверены, что сделка фиктивна, за последнее время российские бизнесструктуры действительно научились обходить международные ограни- чения. В этом им активно помогает Кремль.

С начала введения санкций малоизвестный российский банк «Открытие» резко — в пять раз — нарастил активы. И занял долю в 4% в банковском секторе РФ. В рост финучреждение пошло после того, как получило от российского центробанка (ЦБ) кредиты на $21 млрд. Да и Минфин РФ помог — сделал в 2015-м в его капитал безвозмездный взнос в $1 млрд. Принадлежащий государству банк ВТБ также выдавал «Открытию» кредиты, а затем стал владельцем 10% его акций. Более того, источники НВ говорят о том, что еще 60% находится у ВТБ в залоге по кредитам. Российские госструктуры щедры не просто так: с помощью частного «Открытия», не подпадающего под действия международных ограничений, Кремль пытается обойти санкции, наложенные на Россию Штатами, Евросоюзом и рядом других государств после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс.

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Российская деловая газета Ведомости предполагает, что именно «Открытие» может стоять за выкупом бондов «Роснефти» более чем на $10 млрд. Банк тратил деньги ЦБ и на выкуп евробондов, выпущенных российским правительством. Кроме того, «Открытие» привлекло на глобальном рынке $500 млн, выпустив долговые бумаги. И, по словам источников, продолжит делать это. Банк не только стал инструментом привлечения валюты для российских госструктур, но и позволил акционерам неплохо заработать.

В декабре прошлого года российские власти с гордостью заявили о том, что международные санкции дали трещину: 19,5% акций подпадающей под них «Роснефти» приобрели внешние инвесторы. Мол, за €10,5 млрд долю в госкомпании купили швейцарский сырьевой трейдер Glencore и Катарский государственный инвестфонд. Правда, в Glencore позже заявили, что сумма сделки составила € 10,2 млрд. Неожиданная решительность инвесторов, презревших запреты, по мнению аналитиков, объясняется тем, что никаких денег они не платили. Накануне сделки «Роснефть» привлекла на внутреннем рынке $9,4 млрд в долг, и, судя по всему, сама и выкупила собственные акции через посредников — Glencore и Катарский фонд, чтобы показать миру заинтересованность международных инвесторов в российских активах.

Российские квазигосударственные компании выдумывают собственные методы обхода санкций. Контролируемый окружением Путина банк Россия, находящийся в черных списках, переписал принадлежащие ему акции страховой компании Согаз на “дочку” этой же структуры и таким образом вывел ее из-под действия ограничений на привлечение капитала. А ВТБ сделал то же самое с акциями подконтрольного ему кипрского RCB — совладельцами этого финучреждения формально стали его менеджмент и уже упомянутое «Открытие». Кроме того, госбанк так структурировал собственные иностранные активы, что, к примеру, ВТБ-Австрия оказался вне санкций, хотя он — прямая “дочка” санкционного финучреждения.

Энергетическая компания Новатэк друга Путина Геннадия Тимченко пытается привлечь долговое финансирование в размере €1 млрд в Японии, надеясь, что там, в отличие от США или ЕС, не побоятся нарушить санкционный режим. Тимченко еще и пытался переписать свои активы на гражданина Швеции Свена Олсона. Однако американский Минфин распространил санкции и на шведа, обвинив российских олигархов в попытках обойти наложенные ограничения, за что им грозят будущие штрафы и, возможно, ужесточение действующего режима. Еще один путинский друг — миллиардер Аркадий Ротенберг, который в 2014-м попал под санкции США и ЕС,— переписал весь свой бизнес в строительном, химическом и банковском секторах на сына, на которого санкции не распространяются.

По словам экспертов, деньги России нужны постоянно, и Кремль не дремлет, придумывая все новые схемы обхода санкций.

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