«Нафтогаз» не прекращал расчеты

НАК «Нафтогаз Украины» не прекращал расчеты за импортный газ. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Расчеты ведутся. Никто не прекращал расчетов», – сказал он.

В. ЗЕМЛЯНСКИЙ также добавил, что компания привлекла кредит, при этом не уточнив суммы и финансового учреждения.

Как сообщал УНИАН, сегодня официальный представитель правления «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что частичное погашение долга Украиной за российский газ не исключает возможности отключения с 1 января 2009 года.

По его словам, появление информации о совершении платежа Украины – это только часть информации, «полученной от украинских коллег». «Вторая часть (информации – УНИАН) заключается в том, что больше ничего они до нового года не заплатят. Это было нам сказано совершенно точно и определенно», - сказал С.КУРИЯНОВ.

Представитель «Газпрома» заявил, что Украина погасила задолженность только за октябрь, а платежи за ноябрь, декабрь плюс штрафные санкции – «мы эти деньги не увидим».

При этом он сказал, что какой-либо схемы выхода из ситуации украинская сторона не предлагает.

По словам С.КУПРИЯНОВА, проблема отключения газа с 1 января 2009 года «после сегодняшнего платежа только обострилась».

Сегодня, 18 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина уже начала рассчитываться за газ, закачанный в подземные хранилища, и в ближайшее время завершит этот процесс. По словам Президента, Украина полностью рассчитается за газ, который она закачала в подземные хранилища в течение лета и осени. В.ЮЩЕНКО напомнил, что этот газ был закачан как ресурс для обеспечения газом Украины в начале 2009 года.

Президент сообщил, что 17 декабря в 23.00 был осуществлен первый платеж в размере 800 млн. дол., в ближайшее время будет аккумулировано еще около 200 млн. дол. Таким образом, сказал он, «один миллиард долларов будет направлен для расчетов по газу, который был закачан как сезонная потребность».

Напомним, что 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный в Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. дол.

По состоянию на 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. дол. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и попросил "Газпром" об отсрочке расчетов по газовому долгу за сентябрь и частично за октябрь.