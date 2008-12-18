Индекс ПФТС вырос очень значительно

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 18 декабря, вырос на 7,53% – до 302,98 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Лидером роста стали акции ОАО «Мотор Сич», которые выросли на 33,82%. Ранее сегодня прошла информация о том, что «Мотор Сич» подтвердила объем своих заказов на 2009 год на уровне 470 млн. долларов.

Общий объем торгов сегодня в ПФТС составил 30 млн. 265,4 тыс. грн.