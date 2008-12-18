Индекс ПФТС вырос очень значительно
18:12, 18 декабря 2008Финансы
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Результаты сегодняшних торгов
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 18 декабря, вырос на 7,53% – до 302,98 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Лидером роста стали акции ОАО «Мотор Сич», которые выросли на 33,82%. Ранее сегодня прошла информация о том, что «Мотор Сич» подтвердила объем своих заказов на 2009 год на уровне 470 млн. долларов.
Общий объем торгов сегодня в ПФТС составил 30 млн. 265,4 тыс. грн.
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