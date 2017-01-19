НБУ за год выдал валютные лицензии 17 небанковским финансовым учреждениям

Национальный банк Украины в прошлом году выдал генеральные лицензии на осуществление валютно-обменных операций 17 небанковским финансовым учреждениям, в то время как в 2015 году такие лицензии получили 11 небанковских финансовых учреждений, сообщается на сайте регулятора.

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"Национальный банк заинтересован в развитии легального рынка валютно-обменных операций, одновременно усиливая контроль за деятельностью его участников. В частности, перед предоставлением лицензии Национальный банк проверяет структуру собственности заявителей, финансовое состояние и источники происхождения средств для формирования капитала компании, которая намерена осуществлять деятельность по обмену валют. Наша задача - создать условия для функционирования прозрачного, цивилизованного и конкурентного наличного валютного рынка. В 2017 году мы планируем продолжить усовершенствование лицензионных условий для осуществления обмена валют и усилить контроль за лицензиатами, которые уже получили соответствующие разрешения", - цитируются в сообщении слова начальника Управления регистрации и лицензирования Александра Бевза.

По данным НБУ, всего по состоянию на 1 января 2017 года генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, были у 30 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи "Укрпочта".

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2016 года начал действовать Реестр помещений, в которых осуществляется деятельность по обмену валют или предоставлению других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах. С реестром можно ознакомиться на сайте регулятора.