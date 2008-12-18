Украинский фондовый рынок продолжает оптимистический рост

Украинский фондовый рынок продолжает свой оптимистический рост, отметил брокер торгового отдела ивестиционной компании "Юпрас Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

Он подчеркнул, что сегодня индекс ПФТС вырос на 7,53%, достигнув уровня в 300 пунктов. На фоне негатива с межбанка и неутешительных экономических статданных фондовый рынок стал альтернативным источником дохода для украинских инвесторов, считает брокер.

По информации Е.ПШЕНИЧКИНА, открытие торгов в ПФТС сегодня прошло достаточно позитивно. С самого начала сессии котировки практически по всем ликвидным эмитентам пошли вверх, сообщил брокер. Он отметил, что активно торговались акции «Мотор Сичи» (за день 6 сделок, рост на 15,71%). Такой подъем и ажиотаж по данному эмитенту связан со значительным ростом портфеля заказов предприятия на 2009 год, объяснил брокер. Согласно сообщению пресс-службы «Мотор Сичи», поступление денежных средств по контрактам на поставку авиационных и вертолетных двигателей составит не менее 450 млн. долларов и обеспечит сохранение положительных темпов роста объемов продаж, уточнил он.

Как отметил брокер, безусловным лидером по количеству сделок и росту котировок сегодня стал Енакиевский метзавод (8 сделок, рост на 20%). Среди лидеров дня он также выделил «Укрнафту» (10 сделок, +3,63%), «Азовсталь» (8 сделок, +7%), «Захидэнерго» (5 сделок, +10%) и «Центрэнерго» (8 сделок, +3%). Рост энергогенерирующих компаний связан с предстоящей в 2009 году приватизацией, сообщил Е.ПШЕНИЧКИН.

По мнению брокера, «стремительная девальвация национальной валюты и галопирующая инфляция, при всем своем очевидном негативе, оказывают, тем не менее, благоприятное влияние на фондовый рынок». Дело в том, что у большинства ликвидных эмитентов есть международные заказы, которые, естественно, идут в валюте, объяснил Е.ПШЕНИЧКИН. «Поэтому нынешний паритет гривни к евро и доллару позволит эмитентам показать неплохие финрезультаты по итогам года, а инфляция, закономерно, вызывает рост цен, в том числе и на акции», - считает он.