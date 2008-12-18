Уровень безработицы вырос более чем на 20%
19:47, 18 декабря 2008Финансы
0
Данные Госкомстата за ноябрь
В ноябре 2008 года уровень безработицы в Украине увеличился на 20,7% по сравнению с октябрем т.г., когда было зарегистрировано 530,1 тыс. безработных, – до 639,9 тыс. человек.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
В то же время, по данным Госкомстата, с начала года уровень безработицы в Украине снизился на 3,5% (в январе было зарегистрировано 662,8 тыс. безработных).
В ноябре т.г. пособие по безработице получали 468,2 тыс. человек, что составляет 2,3% от всего населения трудоспособного возраста. Средний размер выплат по безработице в октябре составил 548,58 грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter