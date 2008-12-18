Объем погашения внешних обязательств в 2009 году составит 29 млрд. долл.

В 2009 году объем погашения украинских внешних обязательств составит 29 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в четверг.

По данным Нацбанка, объем погашения обязательств в первом квартале следующего года оценивается в 6,734 млрд. долл. В том числе обязательства коммерческих банков – 3,842 млрд. долл., корпоративного сектора – 2,386 млрд. долл., госсектора – 0,506 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины в январе-сентябре 2008 года вырос почти вдвое, или на 50,9 млрд. долл., и на 1 октября 2008 года составил 105 млрд. долл.