Суд арестовал имущество экс-владельца банка "Михайловский"

Как отмечается в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, суд принял такое решение по обращению прокуратуры Киева в рамках расследования дела о махинациях в банке «Михайловский» накануне банкротства финучреждения.

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Согласно решению суда, в том числе наложен арест на несколько земельных участков и нежилых помещений в Киевской области, на нежилые помещения торгового центра в Черкассах и в Одессе, скважину в Киевской области, нежилые помещения в Крыму (Севастополь, Ялта, Симеиз).

Как отмечается в документе, постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Кроме того, накануне введения временной администрации банк «Михайловский» заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями «Фагор» и «Плеяда», согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

19 ноября прошлого года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг», приравнивающий большинство сомнительных вкладов к банковским.