Суд в Лондоне проводит заключительный день слушаний по делу "долга Януковича", украинская сторона напомнила об угрозах России

В Лондоне Высокий суд Англии, сегодня, 19 января проводит заключительный день слушаний российского представления относительно ускорения решения по делу об иске России к Украине из-за долга в три миллиарда долларов, которые правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича одолжило в последние месяцы пребывания у власти, передает корреспондент «Радио Свобода».

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Отмечается, что предыдущие два дня суд слушал аргументы сначала представителей Российской Федерации, а затем Украины.

Во время заседания представитель украинской стороны напомнил судье об угрозах России Украине в 2013 году о торговой войне и поддержке сепаратизма в случае ассоциации с ЕС.

"Российские угрозы относительно Украины воплотились в течение нескольких месяцев", - представитель рус. стороны на судебном слушании в Лондоне. — Богдан Цюпин (@bohdannews) 19 января 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, в Кремле недовольны, что Международный валютный фонд изменил свои правила, которые позволяют кредитовать Украину без уплаты России долга экс-президента Виктора Януковича в 3 миллиарда долларов.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Москва последовательно выступала и выступает против модификации правил выделения новых траншей под конкретные ситуации, под сиюминутную политическую конъюнктуру, о чем, собственно, идет речь в случае с Украиной», - сказал Песков.