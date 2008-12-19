Банк Японии снизил ключевую учетную ставку до уровня 0,1%. Такое решение было единогласно принято по итогам состоявшегося сегодня заседания правления банка, передает РБК.

Напомним, последний раз Банк Японии снизил учетную ставку 31 октября с.г. - с 0,5% до 0,3% годовых. До этого ставка не менялась с февраля 2007 г. В 2001-2006 гг. японский Центробанк проводил политику нулевой учетной ставки.

ВВП Японии в III квартале 2008 г., по окончательным данным, снизился на 1,8% в годовом исчислении. Эти данные заметно превзошли ожидания экономистов и показали, что глубина японской рецессии была первоначально недооценена.

16 декабря Федеральная резервная система США сократила базовую учетную ставку до рекордного уровня, установив цель по ставке федеральных фондов в диапазоне 0-0,25%. Дифференциал по ставкам в долларах и иенах увеличил риск дальнейшего укрепления японской валюты, после чего аналитики заговорили о вероятном понижении ключевой ставки рефинансирования Банка Японии.