Яценюк предложил меры стабилизации валютного рынка

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) предлагает принять жесткие меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Об этом А.ЯЦЕНЮК заявил 18 декабря в прямом эфире радио “Эра FM”.

“Для того чтобы разрешить ситуацию с курсом, нужно сделать первое и немедленно: у Президента Украины созвать председателя Национального банка, премьер-министра, соответствующих членов Совета Национального банка, министра финансов, людей, ответственных за макроэкономическую и валютно-курсовую политику, и утвердить четкий план действий. Этот план может состоять из 5 пунктов”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, первый и самый важный пункт должен касаться деятельности НБУ. “Необходимо остановить необдуманное рефинансирование, потому что это фактически – печатание денег. Второе – необходимо закрыть границы по выводу капитала, а за последние три месяца за украинскую границу вывели около 3 миллиардов долларов”, – объяснил он.

Кроме того, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, следует немедленно принять меры по стабилизации гривневого и долларового курса именно в обменных пунктах. “Человек должен прийти и знать, что там есть валюта. Ради этого Нацбанк должен осуществлять те же меры, которые были в 2004 году. Я в 2004 году (А.ЯЦЕНЮК в 2004 году руководил Нацбанком – УНИАН) просто покупал наличную валюту и продавал ее коммерческим банкам”, - сказал депутат.

А.ЯЦЕНЮК также считает, что правительство должно остановить политику “накачивания деньгами экономики”. “Опять выплатили компенсации по Сбербанку... Куда эти деньги пошли? Я вам скажу – на валютный рынок. Фактически заработная плата выплачивается в угольной и в других отраслях также за счет кредитных средств – это напечатанные деньги. Если мы не перестанем печатать – мы не сможем остановить курс”, - считает он.

“И самое последнее - это доверие к власти. Если нет доверия к органам власти, начиная от правительства и заканчивая Национальным банком, никто не поверит в то, что курс стабилизируется. Если эти 5 пунктов будут утверждены и все на себя возьмут ответственность, и на будущей неделе будет стабилизация курса и банковской системы – тогда кадровый вопрос (в отношении председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА – УНИАН) не должен и не может стоять. Сейчас под кадровым вопросом - каждый же уже видит себя в кресле председателя Нацбанка, а курс до лампочки”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Депутат напомнил, что при подписании соглашения с Международным валютным фондом была четко согласована валютно-курсовая политика Украины. “Четко нужно понимать, что национальная экономика при курсе 11 гривен за доллар не выживет. Кредиты не вернут, потому что 65% кредитного портфеля номинированы в долларах. Как человек, который взял, условно говоря, 10 тысяч долларов, вернет сегодня кредит? Это было 50 тысяч гривен, а сегодня это 110 тысяч гривен. Это абсолютно рвет ситуацию. Когда мы подписывали с МВФ – было четко согласовано, и мы могли достигнуть этого параметра... На конец года максимальный курс 6,7 гривен. Но непродуманные, неэффективные действия привели рынок к тотальному непониманию, тотальному недоверию и валютным спекуляциям”, - уверен А.ЯЦЕНЮК.