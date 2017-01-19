НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Национальный банк Украины 19 января принял решение об отнесении банка "Народный капитал" к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение правления Нацбанка от 19 января.

"Правление Национального банка Украины 19 января 2017 года приняло решение об отнесении ОАО "Банк "Народный капитал" к категории неплатежеспособных", - говорится в сообщении.

Регулятор сообщил, что в июле 2016 года банк был отнесен к категории проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям по прозрачности. В течение срока проблемности банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. При этом Национальный банк обращал внимание банка и его акционеров на эту проблему еще с декабря 2014 года.

"На сегодня более 85% акций банка принадлежит лицам, ни одно из которых не является владельцем существенного участия в банке. Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24%), который получил такое ​​существенное участие с нарушением закона без согласования Национального банка", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, акционеры банка в 2016 году подали несколько пакетов документов для согласования существенного участия, но по этим документам Нацбанк принял решение о запрете приобретения существенного участия из-за неудовлетворительного финансового состояния заявителей и невозможности подтверждения источников происхождения их средств.

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Регулятор напомнил, что 16 января 2017 года "Народный капитал" принял решение о ликвидации по инициативе владельцев и подал документы в Национальный банк для получения согласия на ликвидацию. Но согласно статье Закона Украины "О банках и банковской деятельности", такое согласие может быть предоставлено ​​только при отсутствии признаков, по которым банк может быть отнесен к категории проблемных или неплатежеспособных.

НБУ уточнил, что средства 99% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 11 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы НБУ принял решения о выведении с рынка в отношении 88 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 - в 2015, 21 - в 2016 и 1 - в 2017 году. Решения о ликвидации регулятор принял в отношении 81 из этих банков. Только 1 банк возобновил работу после продажи инвестору.