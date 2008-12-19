Глава FATF назвал благонадежные страны

Президент межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Антонио Родригес считает Россию, Великобританию, США, Францию и Италию самыми благополучными странами в плане борьбы с отмыванием "грязных" денег. Об этом он сообщил в опубликованном сегодня интервью "Российской газете", передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Хороший пример - Россия", - сказал он, отметив: "Важно, что эти страны, в том числе и Россия, каждый день пытаются улучшить свои системы контроля". Однако, подчеркнул А.Родригес, "никто даже из этих "примерных" стран полностью не соответствует всем 49 рекомендациям FATF".

Высокопоставленный представитель FATF сообщил, что с началом мирового финансового кризиса появились государства, поощряющие приток и отмывание "грязных" денег. "В некоторых странах законодатели предложили и даже приняли новые законы, которые "зовут" "грязные" деньги обратно в страну, - отметил он. - При этом в банках не имеют права задавать лишних вопросов о происхождении таких капиталов. Решено закрыть глаза и на уклонение от налогов". "Мы категорически с этим не согласны", - подчеркнул А.Родригес.

По его словам, точных объемов "грязных" денег "не знает никто". "Есть подсчеты Международного валютного фонда - 2,5% от мирового ВВП", - отметил А.Родригес, добавив, что "точнее было бы посчитать объем преступности в каждой стране или объемы, к примеру, захваченных наркотиков". "При "отмывании" денег могут использоваться какие угодно сферы деятельности, любой бизнес. Поэтому вычислять "грязные" деньги сложно", - подчеркнул он.