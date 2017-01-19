Украина и МВФ намерены согласовать выполнение программы реформ в ближайшие дни - глава Фонда

Украина и ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд намерены в ближайшие дни окончательно согласовать все детали выполнения программы реформ, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, комментируя итоги переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы провели продуктивную встречу, обсудили детали реформ, которые уже проведены. У меня есть все основания полагать, что технические вопросы, которые остались и должны быть решены, будут успешно выполнены, и в ближайшие дни мы все согласуем. И (третий - УНИАН) пересмотр программы будет завершен", - сказала Лагард.

В свою очередь президент Порошенко поблагодарил главу МВФ за поддержку и пообещал, что вся необходимая работа будет завершена вовремя.

"У нас хорошее сотрудничество с МВФ, мы продолжим нашу работу на следующей стадии (выполнения программы реформ - УНИАН)", - сказал Порошенко, отметив, что Фонд был и остается ключевой поддержкой преобразований в Украине.

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна уже получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

В ноябре 2016 года в Украине работала миссия МВФ, выразившая удовлетворение ходом реформ и согласовавшая параметры бюджета на 2017 год. В Киеве рассчитывали, что по итогам работы миссии состоится заседание Совета директоров Фонда, и страна получит четвертый кредитный транш размером 1,3 миллиарда долларов. Однако заседание не состоялось ни в ноябре, ни в декабре, хотя Украина выполнила все рекомендации Фонда, как в части принятия госбюджета на 2017 год, так и в части восстановления банковской системы и национализации крупнейшего в стране банка "ПриватБанка".

В Министерстве финансов ожидают, что заседание Совета директоров МВФ по Украине состоится в конце января - начале февраля текущего года. В самом Фонде отмечали, что точной даты заседания нет, но оно может состояться "в ближайшие недели". Если решение Фонда будет положительным, Украина может рассчитывать на получение четвертого транша в размере 1,3 миллиарда долларов. Кроме того, Украина и МВФ подпишут обновленный Меморандум о сотрудничестве, оговаривающий дальнейшие этапы работы и ключевые реформы, необходимые для получения средств.

Поддержка Украины со стороны международных финансовых организаций, в особенности МВФ, а также правительств стран "Большой семерки" остается важным элементом обеспечения экономической стабильности и эффективности реформ в стране