Число безработных в России растет

Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в ноябре 2008 г увеличилась на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5 млн человек, что составляло 6,6% всего экономически активного населения страны, сообщает ПРАЙМ-ТАСС данные доклада Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Число официально зарегистрированных безработных в ноябре 2008 г возросло на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составляло 1,304 млн человек.

По сравнению с концом ноября 2007 г общая численность безработных в России увеличилась на 17,8%, а официально зарегистрированных – сократилась на 12,9%.

Численность экономически активного населения в России по состоянию на конец ноября 2008 г оценивалась Росстатом в 76 млн человек - более 53% от общей численности населения страны. 52,2% всех занятых в октябре 2008 г работали в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.