Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2744,2159 (19 января – 2749,1865)

100 EUR – 2927,5295 (19 января – 2931,7325)

10 RUR – 4,6236 (19 января – 4,6452)

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Как сообщал УНИАН, 19 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,53/27,60 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,19/29,26 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,4422 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 520 сделок на сумму 260,04 миллиона долларов.