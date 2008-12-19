Заява Правління Національного банку України

19.12.2008

Національний банк України здивований цинізмом заяви прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Правління НБУ стурбовано сьогоднішньою ситуацією, коли прем’єр-міністр перейшла ту межу, яку ніхто ніколи не переступав. Особливо цинічним є той факт, що зброєю в руках політичних війн Уряду на чолі з прем’єром можуть бути прості люди, які в першу чергу постраждають від дестабілізації банківської системи.

Сьогодні в економіці України склалась дуже складна ситуація. Бездарна діяльність Уряду в управлінні економікою призвела до того, що вже у грудні цього року країна може бути в ситуації внутрішнього дефолту. На сьогодні Уряд не має коштів для розрахунків по заробітних платах, пенсіях, соціальних виплатах та зобов’язаннях зовнішнього і внутрішнього характеру.

Для цілей популізму були використані, значні, накопичені попереднім Урядом, кошти.

З перших кроків своєї роботи нинішній Уряд вдався до омани суспільства, обіцяючи йому високе зростання реальних доходів, швидке та без інфляційне вирішення проблеми знецінених заощаджень, зростання державних інвестицій, поліпшення інвестиційного середовища для бізнесу та багато іншого. І це незважаючи на неодноразові попередження про неминучі негативні наслідки популістської політики Уряду Ю.В.Тимошенко, зроблені Національним банком України ще на початку року, як в Верховній Раді України, її комітетах так і безпосередньо в Уряді.

Лише під тиском Національного банку України, коли стала нагальною потреба вжиття дієвих антиінфляційних заходів, в урядових заходах з’явилася певна конкретика, хоча значно більше залишилося дій адміністративного втручання та створення преференції для наближених до Уряду бізнесових кіл, зокрема на ринку м’яса, олії.

Прем’єр-міністр України Ю.В. Тимошенко розуміє, що та ситуація, до якої вона привела країну, призведе її до незворотного політичного банкрутства. Водночас, Уряд і зараз продовжує вводити суспільство в оману щодо макроекономічних орієнтирів на наступний рік, зокрема по інфляції (обіцяючи 9.5%). Так і не має проекту бюджету та програми економічної політики, яка б забезпечувала б не то, що економічний прорив, але хоча б відповідала б на виклики економічної та фінансової кризи.

Навіть зараз, в складних економічних умовах, лідер Уряду і політичної сили свого імені у Верховній Раді України знову закликає до традиційного для них способу роботи парламенту – блокування трибуни.

Той безлад, який Уряд створив в економіці, Ю.В.Тимошенко хоче перенести і на банківську систему та грошово-кредитний ринок. Зокрема, одразу після оприлюднення заяви прем’єра щодо діяльності Національного банку о 16 годині (18.12.2008) валютний ринок миттєво відреагував значним падінням котирувань обмінного курсу національної валюти.

Правління Національного банку України звертається до всіх посадових осіб, політиків, представників засобів масової інформації бути максимально відповідальними щодо поширення неправдивої інформації та інформації, яка створює паніку у населення. Нагадуємо, що окрім моральної відповідальності перед людьми подібні дії можуть вести до кримінальної відповідальності і є злочином перед суспільством.

(сайт НБУ, подається мовою оригіналу)