В Лондоне завершились слушания по иску России к Украине в деле о "долге Януковича"

Решение судья объявит позже, передает Русская служба Би-Би-Си.

Кредит был выдан правительству Виктора Януковича во время Майдана, и Украина считает его политической взяткой тогдашнему президенту.

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Украина доказывала в суде, что, во-первых, кредит был взят под давлением России, добивавшейся отказа Украины от договора об ассоциации с Евросоюзом, к тому же правительство Януковича, согласившись на этот кредит, нарушило закон о бюджете, в котором был установлен лимит заимствований на год.

Во-вторых, с точки зрения Украины, дальнейшие действия России - аннексия Крыма и поддержка войны на востоке Украины - дают Киеву законные основания отказаться от выплаты.

Как сообщал УНИАН ранее, в Лондоне Высокий суд Англии, вчера, 19 января провел заключительный день слушаний российского представления относительно ускорения решения по делу об иске России к Украине из-за долга в три миллиарда долларов, которые правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича одолжило в последние месяцы пребывания у власти.

Напомним, в Кремле недовольны, что Международный валютный фонд изменил свои правила, которые позволяют кредитовать Украину без уплаты России долга экс-президента Виктора Януковича в 3 миллиарда долларов.

«Москва последовательно выступала и выступает против модификации правил выделения новых траншей под конкретные ситуации, под сиюминутную политическую конъюнктуру, о чем, собственно, идет речь в случае с Украиной», - сказал Песков.