Заявление Тимошенко вчера обвалило гривню на межбанке

Национальный банк Украины удивлен “цинизмом заявления премьер-министра” Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом идет речь в официальном заявлении НБУ, размещенном на сайте банка.

«Правление НБУ обеспокоено нынешней ситуацией, когда премьер-министр перешла ту черту, которую никто никогда не переступал. Особенно циничным является тот факт, что оружием в руках политических войн правительства во главе с премьером могут быть простые люди, которые в первую очередь пострадают от дестабилизации банковской системы”, – говорится в заявлении.

Нацбанк отмечает, что сегодня в экономике Украины сложилась очень сложная ситуация. При этом “бездарная деятельность правительства в управлении экономикой” привела к тому, что уже в декабре этого года страна может быть в ситуации внутреннего дефолта. “На сегодняшний день правительство не имеет средств для расчетов по заработным платам, пенсиям, социальным выплатам и обязательствам внешнего и внутреннего характера”, – подчеркивает НБУ.

В Нацбанке заявляют, что в целях популизма были использованы значительные, накопленные предыдущим правительством средства.

«С первых шагов своей работы нынешнее правительство прибегло к обману общества, обещая ему высокий рост реальных доходов, быстрое и безынфляционное решение проблемы обесцененных сбережений, рост государственных инвестиций, улучшение инвестиционной среды для бизнеса и многое другое. И это, невзирая на неоднократные предупреждения о неизбежных негативных последствиях популистской политики правительства Ю.ТИМОШЕНКО, сделанных Национальным банком Украины еще в начале года как в Верховной Раде Украины, ее комитетах, так и непосредственно в правительстве”, – говорится в заявлении.

В Нацбанке отмечают, что лишь под давлением НБУ в правительственных мероприятиях появилась определенная конкретика, “хотя значительно больше осталось действий административного вмешательства и создания преференции для приближенных к правительству бизнесовых кругов, в частности на рынке мяса, масла”.

«Премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО понимает, что та ситуация, к которой она привела страну, приведет ее к необратимому политическому банкротству. В то же время, правительство и сейчас продолжает вводить общество в заблуждение относительно макроэкономических ориентиров на следующий год, в частности по инфляции (обещая 9,5%). Так и нет проекта бюджета и программы экономической политики, которая обеспечивала бы не то что экономический прорыв, но хотя бы отвечала на вызовы экономического и финансового кризиса, – подчеркивает НБУ. – Даже сейчас, в сложных экономических условиях, лидер правительства и политической силы своего имени в Верховной Раде Украины снова призывает к традиционному для них способу работы парламента – блокированию трибуны”.

По мнению Нацбанка, “беспорядок, который правительство создало в экономике, Ю.ТИМОШЕНКО хочет перенести и на банковскую систему и денежно-кредитный рынок”. “В частности, сразу после обнародования заявления премьера относительно деятельности Национального банка в 16.00 (18 декабря 2008 г.) валютные рынки мгновенно отреагировали значительным падением котировок обменного курса национальной валюты”, – отмечает НБУ. (УНИАН: 18 декабря на межбанке торги долларом США открылись котировками 9,2500/9,6500, к 11:00 цены возросли до 9,5000/9,9000, а к 12:00 откатились до 9,3000/9,6500. Перед закрытием ценовые уровни снова повысились - 9,5500/9,8000.)

«Правление Национального банка Украины обращается ко всем должностным лицам, политикам, представителям средств массовой информации быть максимально ответственными относительно распространения неправдивой информации и информации, которая вызывает панику у населения. Напоминаем, что кроме моральной ответственности перед людьми, подобные действия могут вести к уголовной ответственности, и являются преступлением перед обществом” – говорится в заявлении Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО обвинила Национальный банк Украины в специально спланированных операциях, которые приводят к девальвации гривни.

Она также выступила с требованием к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о немедленном увольнении председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ не допустит рассмотрения в Верховной Раде никаких вопросов, пока в парламенте не будет заслушан отчет председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА о финансовой ситуации в стране.