Межбанк: доллар открылся падением

Киев. 19 декабря. УНИАН. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,5000/9,0000 грн.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2950/0,3200, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,1110/12,8300.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,4251/53 (четверг - 1,4452/54).

В четверг Нацбанк продавал доллары по курсу 8,8700.