Нацбанк и Кабмин «схватились насмерть»

Конфронтация правительства и Нацбанка нарастает. Премьер-министр Юлия Тимошенко обвинила НБУ «во всех тяжких». Она утверждает, что сейчас происходят специальные спекулятивные операции, которые планируются и организуются при поддержки НБУ и ряда банков, в частности банка «Надра». При этом, по ее словам, «откат» составляет от 3% до 7% «благосклонности» Нацбанка.

Реакция Нацбанка последовала незамедлительно и была как никогда ранее резкой и конкретно адресованной.

НБУ обнародовал официальное заявление в котором высказал свое удивление “цинизмом заявления премьер-министра”

«Правление НБУ обеспокоено нынешней ситуацией, когда премьер-министр перешла ту грань, которую никто никогда не переступал. Особенно циничным является тот факт, что оружием в руках политических войн правительства во главе с премьером могут быть простые люди, которые в первую очередь пострадают от дестабилизации банковской системы”, – говорится в заявлении (полный текст: http://economics.unian.net/rus/detail/1873 ).

Нацбанк отмечает, что сегодня в экономике Украины сложилась очень сложная ситуация. При этом “бездарная деятельность правительства в управлении экономикой” привела к тому, что уже в декабре этого года страна может быть в ситуации внутреннего дефолта. “На сегодняшний день правительство не имеет средств для расчетов по заработным платам, пенсиям, социальным выплатам и обязательствам внешнего и внутреннего характера”, – подчеркивает НБУ.

В Нацбанке заявляют, что в целях популизма были использованы значительные, накопленные предыдущим правительством средства.

«С первых шагов своей работы нынешнее правительство прибегло к обману общества, обещая ему высокий рост реальных доходов, быстрое и безынфляционное решение проблемы обесцененных сбережений, рост государственных инвестиций, улучшение инвестиционной среды для бизнеса и многое другое. И это, несмотря на неоднократные предупреждения о неизбежных негативных последствиях популистской политики правительства Ю.Тимошенко, сделанных Национальным банком Украины еще в начале года как в Верховной Раде Украины, ее комитетах, так и непосредственно в правительстве”, – говорится в заявлении.

В Нацбанке отмечают, что лишь под давлением НБУ в правительственных мероприятиях появилась определенная конкретика, “хотя значительно больше осталось действий административного вмешательства и создания преференции для приближенных к правительству бизнесовых кругов, в частности на рынке мяса, масла”.

«Премьер-министр Украины Ю.Тимошенко понимает, что та ситуация, к которой она привела страну, приведет ее к необратимому политическому банкротству. В то же время, правительство и сейчас продолжает вводить общество в заблуждение относительно макроэкономических ориентиров на следующий год, в частности по инфляции (обещая 9,5%). Так и нет проекта бюджета и программы экономической политики, которая обеспечивала бы не то что экономический прорыв, но хотя бы отвечала на вызовы экономического и финансового кризиса, – подчеркивает НБУ. – Даже сейчас, в сложных экономических условиях, лидер правительства и политической силы своего имени в Верховной Раде Украины снова призывает к традиционному для них способу работы парламента – блокированию трибуны”.

По мнению Нацбанка, “беспорядок, который правительство создало в экономике, Ю.Тимошенко хочет перенести и на банковскую систему и денежно-кредитный рынок”. “В частности, сразу после обнародования заявления премьера относительно деятельности Национального банка в 16.00 (18 декабря 2008 г.) валютных рынка мгновенно отреагировали значительным падением котировок обменного курса национальной валюты”, – отмечает НБУ. (18 декабря на межбанке торги долларом США открылись котировками 9,2500/9,6500, к 11:00 цены возросли до 9,5000/9,9000, а к 12:00 откатились до 9,3000/9,6500. Перед закрытием ценовые уровни снова повысились - 9,5500/9,8000).

«Правление Национального банка Украины обращается ко всем должностным лицам, политикам, представителям средств массовой информации быть максимально ответственными относительно распространения неправдивой информации и информации, которая создает панику у населения. Напоминаем, что кроме моральной ответственности перед людьми, подобные действия могут вести к уголовной ответственности, и являются преступлением перед обществом” – говорится в заявлении Национального банка Украины.

Реакция Кабмина

Напомним, премьер-министр Юлия Тимошенко на пресс-конференции 18 декабря обвинила Национальный банк в специально спланированных операциях, которые приводят к девальвации гривни. Как подчеркнула Ю.Тимошенко, сейчас происходят специальные спекулятивные операции, которые планируются и организуются с помощью поддержки НБУ и некоторых банков. Причем, по ее словам, все это происходит при поддержке Секретариата Президента. Она заявила, что требует от Президента немедленно подать представление на увольнение председателя НБУ Владимира Стельмаха. Премьер обещает обратиться в международные организации, которые расследуют «отмывание денег», если Нацбанк срочно не стабилизирует курс гривни.

По ее словам, действия НБУ можно расценить «как банальное уголовное преступление», по которому должно быть открыто уголовное дело.

По словам премьера, ей стало известно, что «все, что связано сегодня с падением курса гривни, это специальные спекулятивные операции, которые планируются на валютном рынке Украины, организуются при поддержке НБУ и некоторых банков Украины».

По словам Ю.Тимошенко, правительству с большими трудностями удалось получить информацию, которая во многих других странах является публичной.

В частности, она сообщила, что с 1 октября этого года НБУ осуществляет эмиссию – по сути, печатание денег. По информации премьера, на сегодняшний день объем такой эмиссии составляет свыше 40 млрд. грн. «Эти эмиссионные деньги должны были прозрачно, абсолютно понятным способом передаваться для коммерческих банков, в том числе и государственных банков, для того, чтобы покрывать эти разрывы и выплачивать людям депозиты, которые находятся сегодня в банках», - сказала Ю.Тимошенко.

В то же время, по ее данным, распределение этих 40 млрд. грн. среди коммерческих банков проходило таким образом, что главные финансовые потоки были сосредоточены в отдельных банках, «которые входили в систему построения масштабных спекулятивных операций с курсом гривни».

«Я могу назвать несколько банков, но на одном хочу остановиться», - сказала она.

Ю.Тимошенко отметила, что из 40 млрд. 275 млн. грн. определенная сумма должна была быть направлена и на реальный сектор экономики, но почти одна пятая часть денег была направлена на «банк-банкрот, который был выкуплен за бросовые деньги». Ю.Тимошенко отметила, что это банк «Надра».

По ее данным, одна пятая из 40 млрд. грн. направлялась в банк «Надра», и затем банк выкупал валюту по курсу Нацбанка, который всегда был ниже рыночного.

«Есть еще несколько банков, которые проводили подобные операции, по сути дела, банк, который был приобретен практически за 600 млн. долларов, получил финансовые ресурсы, имитируемые Национальным банком, на сумму 7 млрд. 100 млн. грн», - сказала Ю.Тимошенко и отметила, что «откат, а собственно, взятки, составлял от 3% до 7% общей суммы финансов, которая выделялась Нацбанком отдельному банку».

Как напомнила Ю.Тимошенко, за банком «Надра» «сегодня стоит ФИРТАШ и Секретариат Президента», и для того, чтобы они заработали побольше, «сейчас нужно обрушить курс доллара, и сегодня в таких специальных банках, в том числе и в «Надра», почти миллиард долларов лежит и ждет того момента, когда гривня упадет и станет самой дешевой, которую только можно получить в этой ситуации. Как только гривня упадет, такие банки выбросят на рынок валюту и состоится запланированное укрепление гривни».

По словам Ю.Тимошенко, только на одной сделке банк «Надра» заработает 0,5 млрд. долл.

Премьер сообщила, что у нее есть все документы, которые подтверждают эти сделки, и они будут переданы для расследования как в парламент, так и в другие контролирующие учреждения (стенограмма брифинга премьре-министра, обнародованная на сайте КМУ http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=179220464&cat_id=156156902 ).

В.Стельмах опроверг заявление премьера в эфире телеканала «Интер». Практически его высказывания соответствуют в полной мере вышеупомянутому заявлению НБУ.

Реакция банка «Надра» также последовала незамедлительно. Руководство банка обратилось к Президенту, в Кабинет министров с просьбой не втягивать его в политику.

В итоге - самая интересная коллизия на данный момент - кто и когда первым "уйдут" в отставку. И нужна ли сейчас для страны отставка главы Нацбанка. Многие сходятся к мнению, что нет.

Для народа же такие скандалы позитивны только в одном плане - выхлюпывая грязь один на другого политики и чиновники зарываются и... начинают говорить правду друг о друге...

Конфликт властей и НБУ обнажил пугающую глубину проблем - комментарий эксперта

Глава департамента аналитики Astrum Investment Management Юрий Белинский: Конфликт с участием властей и НБУ уже перебросился на коммерческие банки, что может ударить по всей банковской системе. Неясность судьбы руководства НБУ ухудшает ситуацию в финансовом секторе, а кредитование Нафтогаза для выплаты долгов увеличивает суверенные риски. Прекращение валютных спекуляций должно улучшить финансовую ситуацию в стране и уберечь риски от угрожающего роста.

В четверг гривня поставила новый рекорд, пробив во время торгов на межбанке уровень 10 грн./долл. Дополнительное предложение валюты после достижения такого высокого значения позволило курсу откатиться назад до 9,4-9,6, чему способствовало также объявление Нацбанка о выходе с интервенциями по курсу 8,9 и 8,7 в четверг и пятницу. Сегодня НБУ попытается еще более укрепить гривну, но помешать этому способно острое противостояние между правительством и Нацбанком, которое нашло свой выход во вчерашней пресс-конференции премьер-министра. Премьер пошла на значительный риск, предъявив коррупционные обвинения не только Национальному банку и Президенту, но и одному из коммерческих банков.

В пылу взаимных обвинений обе стороны выдали важную информацию. Премьер упрекала НБУ в недостаточном финансировании дефицита государственного бюджета. Таким образом, очевидно, что такой метод финансирования является сегодня приоритетом для главы правительства и вероятность усиления эмиссионного финансирования бюджета в 2009 г. повышается. В ответном заявлении НБУ указал на проблемы с бюджетом, в котором «нет средств для расчетов по заработным платам, пенсиям, социальным выплатам и обязательствам внешнего и внутреннего характера». По мнению руководства НБУ, страна к концу года может подойти в ситуации внутреннего дефолта.

Более неудобный момент для открытой конфронтации тяжело представить, но ситуация будет ухудшаться и далее, пока будет оставаться неясной судьба руководства НБУ. У Нацбанка сейчас практически нет политической поддержки после заявлений Секретариата Президента о готовности к принятию «самых жестких кадровых решений». Вероятным исходом является отставка руководства НБУ и назначение нового главы Нацбанка. В то же время, существует опасность затягивания утверждения нового главы, а Нацбанк без руководства – хуже, чем Нацбанк с плохим руководством.

Вчера стала известна еще одна информация, которая позволяет приоткрыть завесу над движением доллара в последнюю неделю. По сообщению главы совета НБУ Петра Порошенко Нафтогаз выкупил 800 млн. долл. для погашения долга Газпрому напрямую у НБУ. Операция была произведена в среду и, по сообщениям в прессе, для совершения сделки были использованы кредитные средства. Данные на сайте НБУ о рефинансировании банков в среду добавляют к этой цепочке еще одно звено – в среду НБУ произвел операций рефинансирования на неизвестный срок (не овернайт) на сумму 6,23 млрд. грн., что соответствует 800 млн. долл. по курсу 7,79. Таким образом, есть основания считать, что доллар из резервов НБУ был куплен за счет кредита НБУ, который был предоставлен Нафтогазу (наверняка, через один из государственных банков). Это увеличивает долговую нагрузку на "Нафтогаз", что, в свою очередь, увеличивает суверенные риски. Это также показывает размер сохраняющейся потенциальной угрозы для валютного рынка, учитывая оставшийся долг перед Газпромом в 2 млрд. долл. Если Нафтогаз выйдет на межбанк, курс гривны можно будет спасти, только полностью прекратив спекуляции, так как реальный спрос на доллар от импортеров все еще сохраняется. Прекращение спекуляций и возвращение курса доллара на уровень ниже 9,0 грн. может также помочь обуздать рост доходности украинских еврооблигаций. Индекс EMBI+ Украина в четверг повысился еще на 8 пунктов до 2595 и сползание индекса до 2600+ будет крайне негативно воспринято инвесторами.

А теперь о реакции валютного рынка

В обменных пунктах Киева курс доллара США во второй половине сегодняшнего дня снизился в среднем на 0,5-2 грн. Покупка составляет 6,00-6,25 грн. (по состоянию на 10:00 курс покупки составлял 6,80-8,50 грн.), продажа – 8,75-9,00 грн. (на 10:00 – 8,80-9,50 грн.).

В частности, изменился курс гривня-доллар

в «Укргазбанке» - на 16:00 курс составил 7,00/8,40 грн./долл. (по состоянию на 10:00 – 8,50/9,50 грн./долл.);

в «OTP Банк» - на 16:00 курс составил 7,85/8,75 грн./долл. (по состоянию на 10:00 – 8,60/8,80 грн./долл.);

в «Укрэксимбанк» - на 16:00 курс составил 7,00/8,85 грн./долл. (по состоянию на 10:00 – 8,05/9,35 грн./долл.).

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,5000/9,0000, к 11:00 сузился спрэд – 8,5600/8,7200, а к 12:00 цены снизились до 8,3000/8,4500. К закрытию ценовые уровни достигли низа – 8,2500/8,4000.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 НБУ объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 8,6500/8,7000.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2950/0,3200, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2980/0,3120, а к 12:00 упали до 0,2925/0,3025. К закрытию торгов цены снизились до 0,2870/0,2950. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7625 (+0,2444).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4251/53, а к 14:00 упали до 1,3954/56. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1110/12,8300, к 11:00 цены ушли вниз – 12,0990/12,3315. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли минимума – 11,5100/11,7250.

НБУ установил на 22 декабря следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 787.8800 (на 19 декабря – 787.8800)

100 EUR – 1098.3047 (на 19 декабря – 1151.5654)

10 RUR – 2.8407 (на 19 декабря – 2.8537)

Сегодня на совещании с представителями банковского сектора Президент дал Нацбанку и банкирам в целом 10 дней на возобновление стабильного курса гривни.

Виктор ЮЩЕНКО также выступает за ликвидацию обменных пунктов, работающих по агентским договорам с банками.

«Уважаемые председатели коммерческих банков, пора поставить вопрос обменных пунктов, которые работают на агентских условиях. Кризис нас научил, что доверять выполнять функции хотя бы субагента валютного контроля, валютного режима по такому механизму у нас сегодня нет никаких оснований, - сказал Президент. – Вся дестабилизация - по наличным заявкам, причем заявкам, которые никто сегодня не может контролировать, ни коммерческий банк, который дал жизнь этому обменному пункту, ни валютный надзор Национального банка, никто не может справиться с этой институтом».

В.ЮЩЕНКО отметил, что Нацбанк должен иметь возможность контролировать все институты, которые занимаются валютными операциями.

Более половины заявок банков на покупку валюты «для собственных нужд» в действительности являются спекулятивным спросом, сообщил также В.ЮЩЕНКО. Президент считает, что руководители банков должны понимать, что они несут полную ответственность за все заявки на покупку валюты.

«Сегодня 2/3 заявок коммерческого банка - это «собственные нужды». И теперь, пожалуйста, разберитесь, что это за «собственные нужды». Прошу персонально каждого председателя коммерческого банка начать с себя. Установите персональную ответственность, персональный контроль за формированием этого подхода. Ведь все давно понимают, что в этих заявках «для себя» добрая половина, а то и 2/3, скорее всего, спекулятивный спрос. Найдите этих клиентов и дайте правильные сигналы», - сказал Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО рекомендует Национальному банку Украины принять меры по ограничению влияния свободных средств банков на валютный рынок.

Помимо этого, Президент поручил Службе безопасности Украины разобраться, кто стоит за информационными провокациями о якобы отсутствии резервного фонда Национального банка.

Президент подчеркнул, что сегодня валютные резервы НБУ составляют 30 млрд. долларов США, а если учитывать и 12 млрд. долларов транша Международного валютного фонда, то эта сумма составит 42 млрд. долларов. В.ЮЩЕНКО назвал ложной распространенную в СМИ информацию об отсутствии резервного фонда или его неликвидности. Президент призвал банкиров подписать меморандум относительно организации работы на валютном рынке.

(УНИАН)