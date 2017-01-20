Экономика Китая в прошлом году показала худший темп роста за 26 лет

Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в прошлом году замедлились - до 6,7% против 6,9% в 2015 году. Это худший показатель за последние 26 лет, отмечается в докладе государственного статистического бюро КНР.

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Тем не менее, эти цифры совпадают с официальными прогнозами властей, озвученными в начале 2016 года, пишет Прайм.

"Согласно предварительным данным, внутренний валовой продукт Китая в 2016 году составил 74,41 триллиона юаней (около 10,84 триллиона долларов), что на 6,7% больше, чем в прошлом году.

В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,7%, во втором — 6,7%, в третьем — 6,7%, в четвертом — 6,8%", — отмечается в документе Госстатбюро Китая.

А вот рост дохода на душу населения в КНР за прошлый год вырос на 8,4% и составил 23,821 тыс юаней ($3,47 тыс.). Чистый доход после уплаты налогов горожан вырос меньше: на 7,8% — до 33,616 тыс. юаней. Доход селян в процентном отношении рос на 8,2% — до 12,363 тыс. юаней. Доходы малоимущего населения в среднем составили 5,529 тыс. юаней.