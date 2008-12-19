Минфин обнародовал меры стабилизации валютного рынка

Министерство финансов Украины разместило на своем официальном сайте пакет (список) первоочередных мер для стабилизации ситуации на валютном рынке Украины, который обсуждался во время встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и министром финансов Украины Виктором ПИНЗЕНИКОМ 18 декабря.

Как сообщает пресс-служба Минфина, по результатам совещания было предложено осуществить следующие меры, которые касаются трех блоков вопросов.

Первый блок касается действий НБУ на валютном рынке Украины по применению интервенций. Он включает следующие принципиальные предложения: НБУ утром 18.12.2008 г. заявляет о своем участии на межбанковском валютном рынке (продажа валюты) по курсу 8,95 грн. за 1 дол. США.; Национальный банк заявляет о своем участии в торгах на валютном рынке 19.12.2008 г. по курсу 8,7 грн. за 1 дол. США.; официальный курс гривни остается неизменным; на понедельник 22.12.2008 г. объявляется проведение валютного аукциона.

Второй блок решений касается ограничения спроса на иностранную валюту. Он включает следующие ключевые меры: полное прекращение, на несколько недель, рефинансирования коммерческих банков (кроме операций по ОВГЗ); повышение ставки по кредитам «овернайт»; объявление о проведении ежедневного размещения депозитных сертификатов НБУ, повышение ставки доходности по этим сертификатам до 18-20%; объявление о покупке НАК “Нафтогазом Украины» иностранной валюты непосредственно у НБУ вне валютного рынка. Таким образом будет осуществляться покупка валюты и в дальнейшем. Повышение учетной ставки НБУ до 18%.

Третий блок решений касается следующего контроля или так называемого «пост-аудита» законности осуществления валютных операций коммерческими банками Украины. Он включает такие предложения: обязательное представление отчетности банками о покупке валюты для потребностей клиентов и для собственных потребностей ежедневно и ее использование в разрезе каждого клиента; проверка 20 коммерческих банков, которые занимались валютными операциями с целью спекуляций. Лишение таких банков валютных лицензий. Для этого предлагается представление отчетности банками об использовании купленной в период с 1 по 17 декабря 2008 года валюты для потребностей клиентов и для собственных потребностей.

«Это чрезвычайно важные первоочередные действия, которые находятся в компетенции Национального банка Украины и которые способны взять под контроль ситуацию и стабилизировать обменный курс национальной валюты. В ситуации на валютном рынке, которая имела место до вчерашнего дня, - большая спекулятивная составляющая, которая не имеет под собой экономических оснований», - отметил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 декабря, Президент Украины В.ЮЩЕНКО провел встречу с министром финансов В.ПИНЗЕНИКОМ, председателем НБУ В.СТЕЛЬМАХОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

После встречи глава государства заявил, что Министерство финансов и Национальный банк Украины совместными действиями должны обеспечить стабильный курс гривни.