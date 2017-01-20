НБУ ужесточил требования к инкассаторским компаниям

Национальный банк Украины ужесточил требования к компаниям, предоставляющим банкам услуги по инкассации (СІТ-компаниям), обязав их предоставлять документы о структуре собственности и деловой репутации руководителя подразделения инкассации.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №4, вступающее в силу с 20 января, которым регулятор уточнил требования к порядку выдачи лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации.

Помимо документов о структуре собственности и деловой репутации, Нацбанк обязал компании предоставлять документы о финансовом состоянии, подтверждающие легальность происхождения средств для материально-технического обеспечения деятельности.

Нацбанк пояснил, что новые требования будут содействовать максимально прозрачному осуществлению инкассации банков сторонними компаниями.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины представил банковскому сообществу новую концепцию организации наличного обращения, в основе которой передача части функций регулятора в регионах другим участникам рынка - банкам и компаниям Cash-in-Transit (СІТ-компаниям).

Новая модель, используемая в таких странах, как Великобритания, Бразилия, Голландия, Финляндия и Швеция, позволит снизить расходы на наличный оборот, развить конкурентный рынок инкассаторских услуг и снизить долю наличного обращения в пользу безналичного.

В декабре 2016 года Национальный банк Украины выдал первую лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации компании «СІТ Секьюрити» и сообщил, что рассматривает пакеты документов еще двух СІТ-компаний.