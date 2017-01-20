В России каждый пятый сотрудник банковской системы может остаться без работы

Сейчас в банковском секторе РФ работает около 700 тыс. человек, и сектор не растет: в течение восьми лет работу потеряет каждый пятый банковский работник, пишет "Коммерсант".

В условиях продолжающейся расчистки рынка, когда ежегодно порядка ста банков теряют лицензию, найти работу этим менеджерам будет непросто.

О глобальном сокращении штата Сбербанка 19 января на экономическом форуме в Давосе заявил его глава Герман Греф. «Если мы посмотрим в наше будущее, то сейчас у нас 330 тыс. сотрудников, но в 2025 году, я думаю, у нас будет только половина из них», - заявил Греф. По его словам, через восемь лет все банковские операции будут проводиться удаленно. В пресс-службе Сбербанка не ответили на запрос относительно деталей планов по оптимизации штата сотрудников.

Читайте такжеСуд оставил без рассмотрения иск "Сбербанка" о взыскании с "Укрзализныци" $55 миллионовВсего в российской банковской системе, по данным ежеквартальных отчетов эмитентов, работает около 700 тыс. человек. Если сокращения сотрудников Сбербанка будут происходить преимущественно в России, то с учетом увольнения 130 тыс. человек в течение восьми лет работу в секторе потеряет каждый пятый сотрудник. При этом с учетом расчистки рынка — с 2014 года лицензий лишилось более 300 банков, и этот процесс пока не завершен — трудоустроиться по специальности этим людям будет непросто.

Объявленное сокращение логично в контексте активной диджитализации банковского сектора, когда большинство операций проводится в дистанционном режиме. «Диджитал — тренд, который охватит большинство финансовых институтов в мире, и сокращение персонала вдвое — только звучит пугающе»,— считает аналитик Moody’s Ольга Ульянова. Она ожидает, что речь пойдет о «перетекании» персонала в другие сферы.

Однако адаптироваться к этому процессу смогут далеко не все. По мнению экспертов, проблемы возникнут у «классических» банковских работников, особенно старшего возраста.