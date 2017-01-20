Суд по "кредиту Януковича": в России рассказали о датах и результатах, которые их устроят

Министерство финансов РФ рассчитывает, что суд в Лондоне удовлетворит ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска к Украине по кредиту на 3 млрд долларов, который правительство экс-президента Виктора Януковича получило зимой 2013 года.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Вчера в Высоком суде Лондона завершились первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму 3 млрд долларов США, по которым эмитент находится в дефолте уже более года. Слушания были посвящены исключительно изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. Как показывает практика, на вынесение вердикта суду может потребоваться от одного до трех месяцев», - говорится в сообщении.

«Мы уверены, что приведенная ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине», - заявили в Минфине РФ.

Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в высокий суд Лондона с иском к Украине в феврале 2016 года. Предметом спора является кредит, выданный в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и Януковичем путем выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре 2015 года. «Российские» облигации не вошли в список бумаг, прошедших реструктуризацию, из-за отказа РФ от участия в этом процессе. Российская сторона настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов, что запрещено соглашением с владельцами реструктурированных облигаций.

МВФ в декабре 2015 года признал долг Украины перед РФ официальным, при этом смягчив требования в своей политике кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит продолжить сотрудничество с нашей страной даже при условии неуплаты долгов.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре 2015 года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам, а впоследствии решением Верховной Рады этот мораторий был установлен как бессрочный.

По оценкам экспертов, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет, однако не грозит особым дискомфортом для нашей страны, при этом решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга.