Прекращение валютных спекуляций улучшит финситуацию - Astrum

Конфликт с участием властей и НБУ уже перебросился на коммерческие банки, что может ударить по всей банковской системе Украины. Неясность судьбы руководства НБУ ухудшает ситуацию в финансовом секторе, а кредитование Нафтогаза для выплаты долгов увеличивает суверенные риски. Прекращение валютных спекуляций должно улучшить финансовую ситуацию в стране и уберечь риски от угрожающего роста. Так комментирует ситуацию глава департамента аналитики Astrum Investment Management Юрий Белинский. По его словам, в четверг гривня поставила новый рекорд, пробив во время торгов на межбанке уровень 10 грн./долл. Дополнительное предложение валюты после достижения такого высокого значения позволило курсу откатиться назад до 9,4-9,6, чему способствовало также объявление Нацбанка о выходе с интервенциями по курсу 8,9 и 8,7 в четверг и пятницу.

Эксперт считает, что сегодня НБУ попытается еще более укрепить гривню, но помешать этому способно противостояние между правительством и Нацбанком, которое заострилось из-за вчерашней пресс-конференции премьер-министра. Премьер пошла на значительный риск, предъявив коррупционные обвинения не только Национальному банку и Президенту, но и одному из коммерческих банков. Как считает эксперт, в пылу взаимных обвинений обе стороны выдали важную информацию. Премьер упрекала НБУ в недостаточном финансировании дефицита государственного бюджета. Таким образом, очевидно, что такой метод финансирования является сегодня приоритетом для главы правительства и вероятность усиления эмиссионного финансирования бюджета в 2009 г. повышается. В ответном заявлении НБУ указал на проблемы с бюджетом, в котором «нет средств для расчетов по заработным платам, пенсиям, социальным выплатам и обязательствам внешнего и внутреннего характера». По мнению руководства НБУ, страна к концу года может подойти в ситуации внутреннего дефолта.

Эксперт считает, что более неудобный момент для открытой конфронтации тяжело представить, но ситуация будет ухудшаться и далее, пока будет оставаться неясной судьба руководства НБУ. У Нацбанка сейчас практически нет политической поддержки после заявлений Секретариата Президента о готовности к принятию «самых жестких кадровых решений». Вероятным исходом является отставка руководства НБУ и назначение нового главы Нацбанка. В то же время, как отмечает аналитик, существует опасность затягивания утверждения нового главы, а Нацбанк без руководства – хуже, чем Нацбанк с плохим руководством.

Эксперт напоминает, что вчера, 17 декабря, стала известна еще одна информация, которая позволяет приоткрыть завесу над движением доллара в последнюю неделю. По сообщению главы совета НБУ Петра ПОРОШЕНКО, Нафтогаз выкупил 800 млн. долл. для погашения долга Газпрому напрямую у НБУ. Операция была произведена в среду и, по сообщениям в прессе, для совершения сделки были использованы кредитные средства. Данные на сайте НБУ о рефинансировании банков в среду добавляют к этой цепочке еще одно звено – в среду НБУ произвел операций рефинансирования на неизвестный срок (не овернайт) на сумму 6,23 млрд. грн., что соответствует 800 млн. долл. по курсу 7,79. Таким образом, есть основания считать, что доллар из резервов НБУ был куплен за счет кредита Нацбанка, который был предоставлен Нафтогазу. Это увеличивает долговую нагрузку на Нафтогаз, что, в свою очередь, увеличивает суверенные риски. Эксперт подчеркивает, что это также показывает размер сохраняющейся потенциальной угрозы для валютного рынка, учитывая оставшийся долг перед Газпромом в 2 млрд. долл. По словам аналитика, если Нафтогаз выйдет на межбанк, курс гривни можно будет спасти, только полностью прекратив спекуляции, так как реальный спрос на доллар от импортеров все еще сохраняется. Прекращение спекуляций и возвращение курса доллара на уровень ниже 9,0 грн. может также помочь обуздать рост доходности украинских еврооблигаций. Индекс EMBI+ Украина в четверг повысился еще на 8 пунктов до 2595 п. и сползание индекса до 2600+ будет крайне негативно воспринято инвесторами, подытожил эксперт.