Вице-премьер рассказал депутатам о "рекордных" темпах выхода украинской экономики из тени

Экономика Украины в 2016 году возобновила рост, продемонстрировав увеличение ВВП в январе-сентябре 2016 года на 1,3%, и начала выходить из тени рекордными темпами - на уровне 5 п.п.

Читайте такжеМинэкономразвития: уровень теневой экономики Украины снизился до 38% ВВП

Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

«Экономика Украины в 2016 преодолела последствия затянувшегося экономического кризиса. По итогам 9 месяцев 2016 года рост реального ВВП составил 1,3%… Нам удалось восстановить доверие граждан к украинской экономике. Уровень теневой экономики снизился на рекордные 5 процентных пунктов», - сказал он.

По словам Кубива, впервые экономика страны растет не из-за внешних факторов, а из-за внутренних - инвестиций и потребительского спроса.

Также глава Минэкономразвития отметил, что Украине впервые с 2012 года удалось возобновить рост машиностроения и других отраслей промышленного производства, нарастить экспорт промоборудования и стабилизировать объемы экспорта.

«Прогноз на 2017 год достаточно оптимистичный. Мы прогнозируем рост ВВП на уровне 3%», - подчеркнул Кубив.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2016 года, по уточненным данным, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%. Уровень теневой экономики Украины в первой половине 2016 года снизился до 38% с 41%.

Государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост ВВП Украины на уровне 3% Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году в 2,5%.

По словам Кубива, Министерство экономического развития и торговли в 2017 году планирует обеспечить рост экономики за счет стимулирования основных точек роста – чистого экспорта, привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата.