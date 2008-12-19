Меры НБУ пока не стабилизировали валютный рынок – эксперт

Несмотря на действия Национального банка Украины, на сегодня еще не наблюдается стабилизации ситуации на валютном рынке.

Об этом УНИАН заявил экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

Он отметил, что падение котировок по доллару США на межбанковском валютном рынке Украины является результатом интервенций Нацбанка, «однако это еще нельзя назвать стабилизацией ситуации».

По словам эксперта, Нацбанк должен четкими правилами регулировать рынок. Потому что на сегодня, даже для внешних наблюдателей, остается неясной единая стратегия регулятора.

А.ЖОЛУДЬ также сказал, что некоторые условия, которые Нацбанк выдвинул для налаживания ситуации, являются необходимыми и позитивными для стабилизации рынка, в частности он отметил обязательные продажи валют со стороны экспортеров.

В одном из коммерческих банков УНИАН также сообщили, что на сегодня пока тяжело прогнозировать влияние действий НБУ на урегулирование рынка, поскольку все ранее предпринятые меры регулятора пока не имели результатов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,50/9,00грн., а к 11:00 сузился спрэд 8,56/8,72 грн.

Напомним, вчера, 18 декабря, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что НБУ будет применять жесткие меры для стабилизации курса гривни. Он подчеркнул, что Нацбанк будет выходить на рынок с усиленными интервенциями.

По словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, со вчерашнего дня Нацбанк ежедневно будет выходить на валютные аукционы с фиксированной ценой, вчера с 8,95 грн. за долл., сегодня – 8,7 грн. за долл. При этом, сказал В.ПИНЗЕНИК, официальный курс доллара не будет изменяться. Также он сообщил, что НБУ на постоянной основе будет проводить валютные аукционы.