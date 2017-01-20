Украинцы за три недели закрыли почти 160 тысяч частных предприятий

В течение трех недель с момента подписания президентом Украины закона, вносящего изменения в работу физических лиц-предпринимателей, было закрыто 158,186 тыс. предприятий физических лиц.

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Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

«27 декабря президент подписал изменения по работе физических лиц-предпринимателей. С 1 января ФЛП должны платить единый социальный взнос - 704 грн в месяц, даже если не имеют прибыли. С момента подписания закона свою работу прекратило больше 158 000 частных предпринимателей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 января отдельные категории физических лиц – предпринимателей (ФЛП), в частности, второй и третьей групп, будут платить единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли; при этом первая группа «упрощенцев» имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 грн в месяц. Эксперты называют эту норму контрпродуктивной, так как она может увести в тень тех предпринимателей, которые вели предпринимательскую деятельность эпизодично и платили налоги тогда, когда имели прибыль.

Это нововведение уже привело к тому, что украинские частные предприниматели в последние дни 2016 года стали массово закрывать свой временно простаивающий бизнес. Сами предприниматели подозревают, что предновогодняя инициатива и была предпринята с целью застать их врасплох и заставить замешкавшихся уплатить ЕСВ за первый квартал 2017 года, так как налог платится поквартально.