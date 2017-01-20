В банк "Народный капитал" ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк «Народный капитал» на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным.

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Как сообщается на сайте фонда, временная администрация под руководством Олега Андронова введена сроком на 1 месяц - до 20 февраля 2017 года включительно.

Национальный банк сообщил о признании банка «Народный капитал» неплатежеспособным вчера, 19 января, объяснив свое решение невыполнением банком требований регулятора по раскрытию структуры собственности.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы НБУ принял решения о выведении с рынка в отношении 88 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 - в 2015, 21 - в 2016 и 1 - в 2017 году. Решения о ликвидации регулятор принял в отношении 81 из этих банков. Только 1 банк возобновил работу после продажи инвестору.