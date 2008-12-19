Страна на грани дефолта - КУА ”Инэко-Инвест”

Если в ближайшие недели украинские власти не вернут гривню хотя бы в коридор 7-8 грн./долл., то в следующем году Украина может столкнуться с полным финансово-экономический упадком, который приведет финансовую и экономическую систему к дефолту.

Об этом УНИАН заявил генеральный директор КУА "Инэко-Инвест" Олег МОРКВА.

По его оценке, уже по итогам первого квартала 2009 года 20-25% украинских предприятий, а, возможно, и больше окажутся фактическими банкротами, что приведет к полной остановке или закрытию производств, в том числе и градообразующих, и массовому увольнению людей, что еще больше усилит социальную напряженность в обществе.

При этом абсолютное большинство инвестиционных программ в стране будет либо приостановлено на неопределенный срок, либо вообще свернуто как совершенно неперспективные. В связи с этим о каких-либо перспективах в рамках продолжения проекта Евро–2012, вероятно, придется просто забыть.

"В настоящее время финансовая система страны трещит по швам, но точка невозврата окончательно еще не пройдена - большинство банков и украинских предприятий проводят серьезную структурную оптимизацию, все еще пытаются бороться за свою жизнеспособность, не давая окончательно рухнуть не только собственным структурам, но и в целом всей реальной экономике Украины", - отметил О.МОРКВА.

В то же время, по его словам, если украинские власти в ближайшие недели не стабилизируют курсовую ситуацию в стране и не выработают эффективные решения для стимулирования деловой активности, тогда традиционные товарно-денежные отношения в стране будут подвергнуты серьезной трансформации.

По мнению гендиректора КУА, в Украине будут преобладать бартерные схемы во взаиморасчетах, значительно возрастет безнадежная кредиторская и дебиторская задолженности, налоговые отчисления снизятся до минимума, тем самым страна снова вернется к системе товарно-денежных отношений середины 90-х годов прошлого века.

"Таким образом, относительно цивилизованный социально-экономический путь развития Украины за последнее десятилетие будет окончательно нивелирован", - подытожил О.МОРКВА.