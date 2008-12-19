Отток капитала из России - 80 млрд. долл.

Отток капитала из РФ за первые 11 месяцев 2008 года составил около 80 млрд долл., а за весь год может составить 100 млрд. долл., сказал первый зампред Центробанка РФ Алексей Улюкаев, передает k2kapital.

"В течение трех кварталов Россия занимала нейтральную позицию в том, что касается притока или оттока частного капитала... Но начиная с сентября и октября мы начали наращивать отток капитала, и по истечении 11 месяцев он составил около 80 млрд. долл. Возможно, окончательная цифра за 2008 год составит 100 млрд. долл.", - сказал Улюкаев в интервью телеканалу Russia Today.

Минэкономиразвитие прогнозирует, что отток капитала из России продолжится в следующем году и может составить 90 млрд. долл.