Минэкономразвития: теневая экономика рекордно сократилась до 35% ВВП

Уровень теневой экономики в январе-сентябре 2016 года снизился на рекордные 5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составив 35% ВВП, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Наблюдается снижение уровня теневой экономики на 5 п.п., что является самым большим снижением за годы наблюдений (с 40% от ВВП по итогам 9 месяцев 2015 года до 35% за аналогичный период 2016 года)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, уровень теневой экономики в Украине по итогам января-июля 2016 года составил 38%, снизившись на 2 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

По данным Минэкономразвития, уровень теневой экономики в 2015 году составил 40% официального ВВП.

Ранее глава правительства Владимир Гройсман отмечал, что эффективная борьба с теневой экономикой позволит привлечь на благо граждан Украины не менее 1 триллиона гривень, которые на текущий момент обращаются в тени.