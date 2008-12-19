Кредиты физлиц нужно перевести в гривню и поровну разделить риски

Во избежание массовых неплатежей физлиц по валютным кредитам и выходящего из этого ухудшения качества кредитных портфелей банков необходимо перевести действующие кредиты в гривню и разделить курсовую разницу между заемщиками и банками в пропорции 50% на 50%.

Такое мнение в комментарии ситуации высказал народный депутат Украины, заместитель председателя Украинской народной партии Ярослав ДЖОДЖИК.

«По предварительным подсчетам, при курсе 7,5 грн./долл. США уровень невозвратов кредитов приблизится к отметке 25%», - отмечает он.

По его словам, критическая черта для банков по невозврату валютных кредитов на уровне 30%, а при сбережении сегодняшних темпов этот уровень может достичь 60%.

Он подчеркивает, что если банки не захотят откликнуться на предложение, то государство должно немедленно принять адекватные меры.

«Именно государство частично виновно в том, что люди брали кредиты в иностранной валюте, поскольку председатель НБУ уверял в слабости американской валюты и ее последующем обесценивании, а валютные кредиты выдавались под меньшие проценты», - отметил Я. ДЖОДЖИК. Однако, по словам депутата, «нельзя полностью перекладывать валютные риски ни на заемщиков, ни на банки, поскольку это приведет к патовой ситуации, когда или банки будут нести убытки, или клиенты не смогут выплачивать кредиты…»

Он уверен, что в случае равномерного деления рисков между клиентами и банками стоимость доллара опуститься до 7 грн.

По его мнению, такие действия необходимо принимать немедленно, иначе заемщики потеряют заложенное имущество, а банки не получат инвестированных в кредит средств.