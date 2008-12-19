Экономика мира сократится на 0,4% в 2009 г.

Мировая экономика в 2009 году сократится впервые с конца 1960-х годов вследствие рецессии в Соединенных Штатах, еврозоне и Японии, заявил в четверг Институт международных финансов (IIF).

Согласно прогнозу IIF, представляющего собой ассоциацию из 400 компаний по финансовым услугам в разных странах мира, мировой ВВП в 2009 году сократится на 0,4 процента после роста на 2,0 процента в 2008 году.

"Это начинает походить на самую страшную синхронизированную рецессию в мировой экономике за всю современную историю. Она требует координированного ответа всех стран мира", - сказал на пресс-конференции управляющий директор института Чарльз Даллара.

Валовый внутренний продукт в реальном выражении в Соединенных Штатах, ставших эпицентром разрушительного финансового кризиса, должен уменьшится на 1,3 процента в 2009 году. Экономика еврозоны сократится на 1,5 процента, предсказал IIF.

Что касается текущего года, ВВП США вырастет на 1,2 процента, в то время как расширение экономики еврозоны составит 0,9 процента.

IIF считает, что японская экономика в 2008 году не вырастет, а в 2009 году сократится на 1,2 процента.

Самое сильное сокращение ВВП ожидается в четвертом квартале текущего года: экономика США сузится на 5,0 процента, еврозоны и Японии - на 3,0 процента. Соединенные Штаты к третьему кварталу 2009 года вернутся к 2,5-процентному росту, в то время как экономика еврозоны продолжит сокращаться на протяжении первых трех кварталов, считают эксперты института.

Даллара подчеркнул необходимость скоординированных действий всех стран мира в области денежно-кредитной и бюджетной политики - для того, чтобы предпринимаемые одной страной меры не отразились на благополучии других стран.