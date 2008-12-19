Адарич ушел из Укрсиббанка

Александр Адарич освобожден от должности председателя правления Укрсиббанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка от 18 декабря, обнародованном в пятницу.

«Информируем Вас, что председатель правления АКИБ «УкрСиббанк» Адарич Александр Евгеньевич сегодня был освобожден от занимаемой им должности по собственному желанию и взаимному согласию сторон в связи с расхождением во взглядах по управлению банком в текущих экономических условиях. Исполняющим обязанности председателя Правления АКИБ «УкрСиббанк» назначен Наумов Сергей Владимирович, заместитель председателя правления», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, в ближайшее время состоится собрание акционеров по вопросу избрания С.НАУМОВА председателем правления АКИБ «УкрСиббанк».

Данное изменение получило единогласную поддержку со стороны всех акционеров АКИБ «УкрСиббанк».

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 43,439 млрд. грн., обязательства – 38,633 млрд. грн., собственный капитал – 4,806 млрд. грн., уставный капитал – 4,005 млрд. грн.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в январе-сентябре т.г. составила 364,553 млн. грн.

По данным банка, на 1 октября 2008 года его основными акционерами являлись BNP Paribas – 51% и ЗАО «Украинская металлургическая компания» – 39,4989%.