Товаропроизводители просят власти снизить импорт

Совет национальных ассоциаций товаропроизводителей при Кабинете министров Украины просит руководство страны снизить «неконтролируемый» импорт и решить вопрос с курсом гривни.

Соответствующее обращение, имеющееся в распоряжении УНИАН, направлено Президенту, премьер-министру, главе парламента, Нацбанку.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день отечественные товаропроизводители находятся в критическом состоянии, что стало следствием негативного влияния многих факторов. В частности, негативно влияет на деятельность украинских товаропроизводителей значительный объем импорта.

«Именно неконтролируемый, массовый импорт, создав негативное сальдо торгового и платежного баланса Украины, стал предпосылкой украинского экономического кризиса», - отмечают в ассоциации.

Также существенным препятствием для нормального функционирования предприятий остается отсутствие доступа к кредитным ресурсам.

При этом ассоциация считает необходимым подписать Меморандум взаимопонимания между Кабинетом министров Украины и Советом национальных ассоциаций товаропроизводителей.

Справка УНИАН. Совет национальных ассоциаций товаропроизводителей при Кабинете министров Украины создан 8 декабря 2006г. согласно постановлению КМУ №1685 как консультативно-совещательный орган. Организация объединяет представителей ведущих национальных ассоциаций товаропроизводителей, в частности: “Укрсудпрома”, “Укравтопрома”, “Укррудпрома”, “Укртрубопрома”, “Укрлегпрома”, “Укрсахара”, “Укрцемента”, “Укртабака”, “Укрхлебпрома”, “Укрмаслопрома”, “Укрцветмета” , “Укрмяса”, “Укрчермета”, “Укрпива”, “Укрметиза” “Мебельдревпрома”, “Союза птицеводов Украины”, “Союза химиков Украины” и др. Основной задачей Совета является создание правовых и экономических условий для эффективной деятельности отечественных товаропроизводителей. Цель деятельности Совета – помощь правительству в формировании экономической политики государства в сфере защиты интересов отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке, повышения их конкурентоспособности, минимизации рисков в процессе экспорта товаров украинского происхождения.