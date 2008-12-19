БЮТ будет требовать на следующей неделе увольнения Семенюк

Фракция БЮТ на следующей пленарной неделе будет требовать рассмотрения в парламенте вопроса об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда государственного имущества.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, фракция выступала за то, чтобы этот вопрос рассматривался во время сегодняшнего пленарного заседания. «Но Валентине СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО повезло, поскольку в повестку дня были включены другие острые вопросы, которые нуждались в первоочередном рассмотрении», - сказал он.

Также депутат заметил, что фракция БЮТ не хотела, чтобы работа ВР была заблокирована, и поэтому согласилась отложить рассмотрение данного вопроса на следующую неделю.

Он заметил, что фракция Партии регионов «шантажирует всех тем, что как только будет поставлен вопрос об освобождении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, то работа ВР будет заблокирована».

В.ПИСАРЕНКО также заметил, что вопрос об освобождении председателя ФГИУ может быть рассмотрен во вторник, и в понедельник на Согласительном совете это будет обсуждаться.

В то же время, по его словам, пока речь идет только об освобождении председателя ФГИУ, а не о назначении нового руководителя этого ведомства.

Отвечая на вопрос, есть ли достаточное количество голосов для назначения нового председателя ФГИУ, в частности, члена фракции БЮТ Андрея ПОРТНОВА, В.ПИСАРЕНКО заметил, что сейчас этот вопрос согласовывается.

В то же время он напомнил, что согласно коалиционному договору ни одна из фракций не имеет права вето на те предложения, которые выносятся членами коалиции, и которые касаются именно квоты той или другой политически силы.