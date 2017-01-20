Розничная торговля в Украине за год увеличилась на 3,7%

Оборот розничной торговли в Украине в 2016 года увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли в Киевской и Львовской областях – на 6% и 7,5%, до 59,1 миллиарда гривень и 68 миллиардов гривень соответственно. Наибольшее снижение оборота зафиксировано в Донецкой области – на 3,8%, до 37,4 миллиарда гривень. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 4,8% – до 184,1 миллиарда гривень.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2015 году оборот розничной торговли составил около 1 триллиона гривень, что на 20,7% меньше аналогичного показателя за 2014 год.