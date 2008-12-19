Основной спрос в 2009 году будет на «голубые фишки» - ИГ ”Сократ”

Основной спрос в 2009 году будет наблюдаться в украинских «голубых фишках», поскольку инвесторы уже "обожглись" на неликвидах, которые рухнули с пика более чем в 10 раз.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН управляющий директор по продажам и новым рынкам инвестиционной группы «Сократ» Константин ЛЕСНИЧИЙ.

По его мнению, «интерес к украинскому рынку акций будет очень избирательным, особенно на фоне дешевизны других более ликвидных рынков, таких как Россия и Китай». Инвесторам, вероятно, будут интересны бумаги компаний, которые менее всего пострадают от кризиса и смогут увеличить свою долю рынка за счет выкупа более мелких конкурентов, считает К.ЛЕСНИЧИЙ. Среди наиболее интересных секторов он выделил компании аграрного сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, машиностроения и ряда других.

Как отметил К.ЛЕСНИЧИЙ, основной проблемой украинского фондового рынка в следующем году будет оставаться чрезвычайно низкая ликвидность и небольшое количество бумаг в свободном обращении (free-float) как последствие выкупа собственных акций (buy-back) крупными компаниями. По его мнению, позитив могут принести запуск новых торговых площадок, работа рынка заявок, а также привлечение новых клиентов через услугу интернет-трейдинга. Привлечение отечественного инвестора также позитивно повлияет на наш фондовый рынок, так как постепенно станет снижаться зависимость от иностранного, в основном спекулятивного капитала, который составил порядка 60-70% от всего рынка в этом году, прогнозирует К.ЛЕСНИЧИЙ.