Гривня уходит на выходные с курсом 27,44 за доллар

В пятницу, 20 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,39/27,44 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,11/29,28 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,4285 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 454 сделки на сумму 217,24 миллиона долларов.