Прогноз Fitch по украинскому ТЭК негативный

Прогноз по кредитоспособности украинского сектора ТЭК на 2009 год является негативным. Об этом сказано в специальном отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что такой прогноз Fitch сделал в связи с кризисом фондирования в контролируемом государством секторе производства энергии, понижательным давлением на регулируемые тарифы ввиду серьезной рецессии, ограниченным доступом к банковскому кредитованию и рынкам долгового капитала и продолжающимися сложностями у НАК «Нафтогаз Украины» («B»/Rating Watch «негативный»).

В отчете оценивается воздействие значительного дефицита инвестиций в выработку энергии, которые не обеспечиваются в необходимом объеме, несмотря на увеличение тарифов. Такая критическая нехватка инвестиций может стать препятствием для либерализации рынка и привести к нестабильной политике в электроэнергетическом секторе.

Fitch предполагает, что в результате экономической рецессии в Украине в 2009 году спрос на энергию сократится, что обеспечит лишь временную передышку в плане сокращения резерва мощности.

По прогнозам Fitch, риск ликвидности и рефинансирования в украинском секторе ТЭК останется высоким в течение большей части 2009 года, поскольку иностранные банки и рынки фактически закрыты для украинских эмитентов. Все энергетические компании, имеющие задолженность в иностранной валюте, а доходы главным образом в гривнях, будут испытывать значительные сложности в связи с валютным кризисом, оказывающим воздействие на гривню, что привело к ограничению доступности валютных средств.

Также в сообщении отмечается, что «Нафтогаз» в 2009 году будет сталкиваться со значительными сложностями, включая потенциально недостаточное государственное субсидирование убыточного сегмента по снабжению населения, более высокие импортные цены, аккумулирование кредиторской задолженности по газу и ограниченный доступ к внешнему финансированию.

В то же время Fitch продолжает рассматривать «Нафтогаз» как важный стратегический актив для украинского правительства (Украина имеет рейтинги «B+»/прогноз «негативный») и учитывает в рейтингах компании государственную поддержку.

Украинские компании сектора ТЭК, рейтингуемые Fitch, включают НАК «Нафтогаз Украины» и DTEK Holdings Limited («B+»/прогноз «негативный»).