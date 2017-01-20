Доля частных компаний в импорте газа в Украину в 2016 году выросла до 26% (инфографика)

Доля частных компаний, которые занимаются импортом природного газа в Украину из Европы, на сегодняшний день достигла 26%, тогда как в 2014 году их доля составляла 1%.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" на его странице в Facebook.

"Значительно увеличилось количество частных компаний в сегменте импорта газа, их теперь больше двух десятков. В 2016 году они завезли в 15 раз больше газа, чем в 2014 году. Теперь доля негосударственных компаний в импорте составляет 26% (в 2014 - 1%). По данным "Укртрансгаза", за рубежом покупают газ не только газовые трейдеры, но и некоторые потребители", - говорится в сообщении.

Сообщается, что частные компании импортировали в минувшем году 2,9 миллиарда кубометров, тогда как "Нафтогаз" - 8,2 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров.

В Украине 1 октября 2015 года вступил в силу закон о рынке природного газа, в соответствии с которым крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" теряет монополию на этом рынке.