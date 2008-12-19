Ющенко снова дал 10 дней НБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал Национальному банку Украины и другим банкам 10 дней на возобновление стабильного курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на совещании с банкирами.

Он призвал Нацбанк и банкиров договориться о совместных шагах, какие они должны предпринять на протяжении этих десяти дней.

Президент выразил мнение, что банки должны приложить все усилия, чтобы предложение валюты максимально удовлетворяло потребности рынка.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 декабря, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что НБУ будет принимать жесткие меры для стабилизации курса гривни. Он подчеркнул, что Нацбанк будет выходить на рынок с усиленными интервенциями.

По словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, со вчерашнего дня Нацбанк ежедневно будет выходить на валютные аукционы с фиксированной ценой, вчера с 8,95 грн. за дол., сегодня – 8,7 грн. за дол. При этом, сказал В.ПИНЗЕНИК, официальный курс доллара не будет изменяться. Также он сообщил, что НБУ на постоянной основе будет проводить валютные аукционы.

18 декабря на межбанке торги долларом США открылись котировками 9,2500/9,6500, к 11.00 цены возросли до 9,5000/9,9000, а к 12.00 откатились до 9,3000/9,6500. Перед закрытием ценовые уровни снова повысились - 9,5500/9,8000.

Сегодня, 19 декабря, на межбанке торги долларом США открылись котировками 8,50/9,00грн., к 11.00 сузился коридор между куплей и продажей - 8,56/8,72 грн.